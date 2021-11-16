Пашинян уволил министра обороны и обвинил Азербайджан во вторжении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна, сообщает Zakon.kz

Как передает пресс-служба армянского кабмина, это произошло из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Это решение было принято после анализа событий вчерашнего дня. Я пригласил господина Карапетяна утром и поблагодарил за проделанную им работу на посту министра, сказал, что оцениваю все сделанное им, но в данный момент ситуация привела меня к решению о смене министра. премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 мая. По версии Минобороны Армении азербайджанские военные в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах. Одним из последних стало нападение на воинскую часть в Азербайджане, в причастности к которому обвинили граждан Армении.