Отбор на ЧМ-2022: Сборная Англии разгромила Сан-Марино со счетом 10:0

Сборная Англии крупно обыграла команду Сан-Марино в заключительном мачте отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Серравалле на стадионе "Олимпико" и завершилась разгромной победой англичан со счетом 10:0.

В составе победителей покер оформил Гарри Кейн и еще по разу отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Еще один мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Филиппо Фаббри.

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.

Также сборная Англии обновила сразу 3 национальных рекорда за один календарный год. Для команды Гарета Саутгейта эта победа стала 15-й в 2021 году. Также за этот год английская сборная забила 52 и не пропустила в 14 играх.

Вдобавок англичане не проигрывают уже на протяжении 20 матчей, что является повторением национального рекорда, установленного в период с 1980 по 1896 год. В последний раз Англия терпела поражение 15 ноября 2020 года, когда со счетом 0:2 уступила Бельгии в матче Лиги наций.