США обвинили Россию в создании угрозы безопасности американских космонавтов

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что на орбите остались тысячи обломков пораженной цели, пишет ТАСС.

Глава Госдепартамента отметил, что заметные части космического мусора еще долго останутся в космическом пространстве и десятилетиями будут угрожать объектам и спутникам, которые жизненно важны для безопасности наций, экономики и научных интересов.

Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе, — заявил Блинкен.

Как утверждает глава Госдепа, "события 15 ноября 2021 года ясно показывают, что Россия, несмотря на свои заявления о том, что она против размещения оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу долгосрочную стабильность в космосе и безрассудными действиями и безответственным поведением подвергнуть риску исследование и освоение космоса всеми странами".

Глава NASA повторил утверждения властей США относительно того, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, при которых был поражен спутник и возник космический мусор.

Космическая станция проходит через или рядом с облаком каждые 90 минут, но укрываться необходимость была только во второй и третий проход, такой вывод был сделан на основе оценки рисков, - заявил Нельсон.

Также Нельсон подчеркнул, что действия РФ поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции.