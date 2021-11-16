В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 ноября. Количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 107 зараженных меньше. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 29 пунктов, а в Костанайской области – сразу на 34, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 110,

в городе Алматы – 114,

в городе Шымкент – 18,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 72,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 42,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 958 468 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За то же время в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: