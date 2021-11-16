В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев COVID-19

16 ноября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 ноября. Количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 107 зараженных меньше. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 29 пунктов, а в Костанайской области сразу на 34, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 110,
  • в городе Алматы – 114,
  • в городе Шымкент – 18,
  • в Акмолинской области – 67,
  • в Актюбинской области – 14,
  • в Алматинской области – 72,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 42,
  • в Жамбылской области – 9,
  • в ЗКО – 7,
  • в Карагандинской области – 105,
  • в Костанайской области – 79,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 120,
  • в СКО – 129,
  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 958 468 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За то же время в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 127,
  • в городе Алматы – 61,
  • в городе Шымкент – 37,
  • в Акмолинской области – 118,
  • в Актюбинской области – 48,
  • в Алматинской области – 119,
  • в Атырауской области – 0,
  • в ВКО – 242,
  • в Жамбылской области – 7,
  • в ЗКО – 10,
  • в Карагандинской области – 152,
  • в Костанайской области – 294,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 160,
  • в СКО – 81,
  • в Туркестанской области – 19.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 916 872 человека.

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