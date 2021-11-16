В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 ноября. Количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем зафиксировано на 107 зараженных меньше. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 29 пунктов, а в Костанайской области – сразу на 34, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 958 468 случаев.
За то же время в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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