Эпидситуация ухудшилась еще в одном регионе Казахстана

Атырауская область перешла из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 ноября:



- в "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области;



- в "желтой" зоне: Нур-Султан и Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области;



- в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент и Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.