Эпидситуация ухудшилась еще в одном регионе Казахстана

16 ноября 2021, 08:30
Фото: Zakon.kz

Атырауская область перешла из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 ноября:

- в "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

- в "желтой" зоне: Нур-Султан и Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области;

- в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент и Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.


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