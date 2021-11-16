Казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги

Вакциной Pfizer предлагают прививать казахстанцев на платной основе. Такое предложение внес министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Алексей Цой напомнил, что в Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тыс. доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября.

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По его словам, к этому часу вакцинация данным препаратом начата в семи регионах: Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин. Согласно поручению МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против КВИ Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения по желанию на платной основе. Прошу поддержать, – сказал Цой.

Его предложение кабмин поддержал.

Поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли платно сделать нужную им вакцину. Особое внимание уделить режиму хранения вакцин на пунктах их складирования и во время перевозки. В этой связи прошу обеспечить информационно-разъяснительную работу и соблюдение правил вакцинации и ревакцинации, – поручил премьер-министр Аскар Мамин.

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Мадина Мамырханова