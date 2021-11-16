Светский характер общества не означает антирелигиозность – экспертное мнение

2021 год для казахстанцев особенный – страна празднует 30-летие со дня обретения Независимости, а эксперты, аналитики, обозреватели подводят итоги пройденного пути и строят свои прогнозы на будущее. Сегодня представители общественного фонда Social Development Center делятся с пользователями своими наблюдениями по очень важному и весьма чувствительному направлению общественного и государственного строительства – светскости общества, сообщает Zakon.kz.

С первых дней Независимости наша страна провозгласила себя демократическим, правовым, социальным и светским государством. И если большинству казахстанцев все предельно ясно по таким определениям, как правовое, демократическое и социальное государство, то с понятием "светское" многие еще заблуждаются, считают представители общественного фонда Social Development Center.

"Среди некоторой части населения, причем довольно многочисленной, бытует ошибочное мнение, что светское государство тождественно атеистическому, – отметили спикеры. – Возможно, это является последствием нашего коммунистического прошлого с элементами "воинствующего атеизма" или просто связано с низким уровнем религиозной грамотности населения, незнанием понятийного аппарата и так далее.

Так что имеется в виду под понятием "светскость"? Близко ли это определение понятию "атеизм"? Можно ли проводить между ними параллели и отождествлять их? Однозначно, нет.

Для большей убедительности спикеры предлагают рассмотреть этимологию этих слов, изучить и понять, какую смысловую нагрузку они несут.

Итак, "атеизм" происходит от древнегреческого слова и буквально переводится как "безбожие" (др. греч.: от ἀ "без" + θεός "бог"). В современной науке и литературе данный термин означает отвержение веры в существование любого бога/божества и в целом отрицание существования сверхъестественного вообще.

Напротив, термин "светскость" это отнюдь не атеизм и даже не безрелигиозность. Необходимо четко понимать, что светскость направлена не на Бога или религию, а на общество, на вопросы гражданской организации и государственного строительства – подчеркнули спикеры.

Если быть лаконичным, сущность светскости можно выразить в трех словах: "Нейтралитет", "Независимость" и "Свобода". То есть нейтралитет государства и гражданских институтов, независимость государства от церкви и, наоборот, свобода совести и вероисповедания.

Получилось ли нам построить светское государство за годы Независимости? Однозначно, да. И это не просто наша оценка, это наша повседневность. Сегодня каждый казахстанец волен делать выбор – верить или нет, исповедовать определенную религию и жить по канонам религиозного учения или строить жизнь по своим личным убеждениям, свободным от религиозных догматов.

Необходимо понимать, что светский характер общества позволяет нам жить рядом, несмотря на различия мнений и убеждений. Именно поэтому светский характер общества – это рациональная необходимость и благо, а не антирелигиозность, как ошибочно понимают некоторые наши соотечественники.

Согласно официальной информации, в Казахстане на сегодняшний день насчитывается 18 конфессий и 3816 официально зарегистрированных религиозных объединений. При этом 17 конфессий представлены в Алматы. Это мусульмане, иудеи, католики, православные, представители различных протестантских деноминаций, буддисты, кришнаиты, бахаи и представители других религиозных учений.