"Машину разворотило" – смертельное ДТП произошло под Карагандой

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки произошло под Карагандой, передает Zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-паблике.

Серьезное ДТП произошло на трассе Сарань – Караганда. Подробности выясняются, – говорится в описании ролика.

Казахстанцы пришли в ужас от увиденного на видео.

"Зачем так летать?" "Машину разворотило. Какая там скорость, интересно, была?" "Там, вроде, знаки стоят 70, сплошная полоса, если не ошибаюсь. Вот как таким водителям еще объяснить?" – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

16 ноября в 09:08 на автодороге Караганда – Сарань – Шахтинск произошло ДТП с участием рабочего автобуса ПАЗ (в момент ДТП в салоне находились пять пассажиров) с автомашиной Nissan Sunny. По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП водитель автомашины Nissan Sunny скончался на месте происшествия, пассажиры автобуса не пострадали.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет процессуальное решение. пресс-служба ДП Карагандинской области