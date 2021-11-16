Угрожал ножом и пытался придушить – кондуктор устроил дебош в Караганде

В Караганде кондуктор автобуса угрожал пассажирам ножом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 ноября.

О случившемся изданию ekaraganda.kz рассказал один из очевидцев.

Это произошло, когда мы ехали из Караганды в сторону Абая. Автобус остановился неподалеку от Актаса, когда кондуктор начал буянить. Потом пытался придушить себя ремнем. У него начался приступ эпилепсии. Он вышел на улицу с веревкой и пошел в степь, затем вернулся, взял с бардачка нож и начал размахивать им, идя по салону автобуса. Он никого не ранил, все пассажиры пересели на другой автобус и уехали, – уточнил свидетель.

В Карагандинском автопарке №3 по этому поводу пояснили, что после произошедшего кондуктора сняли с маршрута.

Теперь ему грозит увольнение.

Почему мужчина с серьезным заболеванием работал на столь неспокойной должности, сейчас выясняет руководство автопарка.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что заявление по этому происшествию не поступало.