На что идут алматинские водители, чтобы не платить за парковку 

В Алматы водитель автомашины Mitsubish использовал подложный госномер, чтобы не платить за парковку, передает Zakon.kz.

Полицейские обнаружили автомобиль на пересечении ул. Абылай хана и Казыбек би. Их внимание привлекли разные государственные регистрационные номерные знаки, установленные на транспортном средстве.

Владелец машины найден, его оштрафовали.

Подложный госномер он использовал, чтобы не платить за парковку.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.