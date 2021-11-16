Бигвилль Sezim Qala обзавелся новым кварталом

Крупнейшие застройщики BI Group и Nova City продолжают возведение бигвиллей. На сегодня Nova City реализует два таких проекта: Sezim Qala и "Жетісу", а также участвует в освоении бигвилля GreenLine.

Бигвилль подразумевает не только строительство многоквартирных домов, но и создание сопутствующей социальной инфраструктуры. Один из таких районов – Sezim Qala, находится на пр. Туран, недалеко от ледового дворца «Барыс Арена», гипермаркета Magnum, медицинских объектов. По планам города, здесь также появятся школы и детские сады. В свою очередь, застройщики активно возводят жилые дома. 13 ноября состоялась передача восьмой очереди квартала Baqyt, расположенного по ул. Р. Баглановой.

Фасадные решения не только привлекательны, но и функциональны: система вентилируемых фасадов защищает стены от влаги, отличается высокой теплоизоляцией. Они выполнены из фиброцементных панелей. Окна – металлопластиковые, каркас из монолитного железобетона, – заявил менеджер Алибек Сарсембаев.

Как отмечает Индира, будущий житель Sezim Qala Baqyt, передачу ключей изначально назначали на декабрь этого года.

Даже удивилась, когда узнала, что мы получим их раньше, учитывая, что строительство шло в сложный период. Наша семья очень довольна, понравились и фасад, и расположение, и то, как менеджеры компании всегда были на связи, – рассказывает она.

В данной очереди все квартиры уже реализованы, но если вас заинтересовала жизнь в бигвилле Sezim Qala, то можете обратиться в отдел продаж, чтобы менеджеры компании подобрали Вам подходящую квартиру в других очередях.