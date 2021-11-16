Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана

В ЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает Zakon.kz.

Сейчас недоступны услуги "Регистрация по месту жительства населения РК" и "Снятие с регистрации по месту жительства населения РК".

Указанные сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны МЦРИАП и АО "Национальные информационные технологии", осуществляющих техническое сопровождение ГБД РН.

По завершении наладочных работ сервис услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены, – сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.