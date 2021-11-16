Умирзак Шукеев: НПО должны действовать во имя единой цели

В Туркестане состоялся Х гражданский форум Туркестанской области на тему "30-летие партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства".

В совещании, посвященном 30-летию Независимости Республики Казахстан, приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, заместитель акима области Сакен Калкаманов, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев и руководители государственных органов и бизнес-структур Туркестанской области, лидеры общественных объединений, представители неправительственных организаций и СМИ.

Неправительственные организации – равноправный партнер государства. Мировой опыт доказывает, что большую помощь государственным органам в поддержании внутриполитической стабильности оказывают институты гражданского общества. Ведь неправительственные организации, взаимодействующие с населением, – это гражданский институт, способный донести до органов власти глас общества, проблемы и потребности населения, – отметил президент Объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Туркестанской области" Шарипбек Жамалбек.

Он ознакомил присутствующих с целью и задачами форума.

На повестку дня были вынесены вопросы анализа работы гражданского общества Туркестанской области, утверждение списка делегатов для участия в Х Республиканском гражданском форуме и переизбрание президента ОЮЛ "Гражданский Альянс Туркестанской области".

Первым выступил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости нашей страны. Этот этап Туркестан встретил заслуженными успехами. В этом успехе есть участие всех членов общества. Неправительственные организации, независимо от их позиции, должны действовать во имя единой цели и интересов. Это стабильность Казахстана, развитие страны во всех направлениях. Уверен, что в результате слаженной совместной работы институтов гражданского общества и государственных структур мы сможем усовершенствовать достижения Независимости, – сказал аким.

В своем выступлении председатель Общественного объединения благотворительного фонда инвалидов "Шапағат" Шалтан Еркинбай, председатель Общественного объединения Generation Владислав Голярко, председатель Общественного объединения "Ассоциация родителей Туркестанской области" Акбаян Жакыпова, координатор проекта общественного объединения "Береке" Гулсим Андабаева поделились своими мнениями и внесли предложения по формированию гражданского общества в регионе. Также в рамках форума был определен состав делегатов для участия в Х Республиканском гражданском форуме, который пройдет 22-26 ноября 2021 года в городе Алматы – пять делегатов по выделенной квоте на область.

В связи с переходом президента Объединения юридических лиц "Гражданский Альянс Туркестанской области" Шарипбека Жамалбека на пост председателя областного Общественного совета на его место была выдвинута и единогласно поддержана кандидатура депутата областного маслихата Инары Намазбаевой.

На собрании были награждены победители конкурса "Лучшие НПО", лучшие из ярмарок социальных идей и проектов. Ряд активных неправительственных организаций, внесших вклад в сохранение единства и согласия страны, получили награждения от секретаря Туркестанского областного маслихата Кайрата Балабиева.

В рамках форума состоялись пленарные секции на темы: "Стандарты функционирования районных информационно-ресурсных центров", "Роль гражданского общества в местном самоуправлении", "Инновационные решения социальных проблем / инновации в развитии гражданского общества", "Механизмы взаимодействия местных органов власти и НПО".

Прозвучали некоторые "острые" высказывания.

Предложения, поступившие в ходе секций, в дальнейшем будут направлены в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.