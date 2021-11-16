Казахстанский би-бой Killa Kolya: Амир совершил подвиг для брейкинга

Мир брейкинга до сих пор в восторге от выступления казахстанского би-боя Амира Закирова, который стал чемпионом на Red Bull BC One-2021 в польском Гданьске, сообщает Zakon.kz.

Одним из тех людей, который поддерживал и видел выступление Амира, стал Николай Левников (Killa Kolya). Один из известных би-боев мира на мировой чемпионат был приглашен в качестве гостя и судьи. Правда, Николай не судил своего соотечественника. Но, по нашей просьбе, он дал свою оценку баттлам Амира Закирова на мировом чемпионате.

– Николай, показалось, что Амир снес всех соперников и даже не сомневался в своем успехе. Что послужило успешному выступлению Амира?

– Прежде, чем выступить в финале, Амир прошел турнир Last Chance Cypher. Это отборочный этап на пути к финалу, где он познал горечь поражения, и я думаю, это поражение дало ему мотивацию, чтобы выиграть финал. А в финале он был спокойным, уверенным и настроенным на победу, шел на чемпионство с кучей сил и энергии. Танцевать на Last Chance Cypher намного сложнее, очень тяжелая энергетика там, и напряжение чувствуешь. Я сам прошел через это. Об этом и сказал Амиру.

– Ну тогда давайте пройдемся по разным этапам финального раунда мирового чемпионата. Кто же первым стал на пути Закирова?

– Амир начал баттлы против англичанина, члена Red Bull All Stars – Санни. Амир его энергетически сломал, несмотря на то, что противник сильный, Санни волновался и не смог показать все свои возможности. Отсюда безоговорочная победа Амира.

– В восьмерке сильнейших ждал Zoopreme из Нидерландов. Изначально показалось, что шансов против него у Амира маловато. Согласны ли с этим мнением?

– Да, Zoopreme очень крутой би-бой, клевый танцор, у него свой интересный и красивый стиль танца. Но, как и в случае с Санни, Амир задавил голландца своей энергетикой и мощными движениями. Если тот больше танцевал, то Амир взял сложными трюками и намного обошел его.

– В полуфинале Амир встретился со звездой мирового брейкинга – Flea Rook из США, который в этом баттле запомнился провокационным движением. По правилам такие движения приветствуются би-боями?

– У нас как уличная культура, пытаются "поддеть", "подковыркнуть", как на уличных разборках. Цель – вывести соперника из равновесия, в данном случае Амир реагировал на это хладнокровно, закрывал глаза на это. Flea Rook – самый возрастной участник этого чемпионата. Несмотря на свои 40 лет, очень известный би-бой, и он до сих пор танцует достойно. До полуфинала американец показал очень красивое и яркое шоу, но затем силенок не хватило на заряженного Амира. Можно сказать, арсенал движения закончился у американца. Амир в свою очередь богатым материалом и молодой энергией задавил его.

– Ну и финал! Канадец Phil Wizzard с первого тура никому шансов не дал. Как думаете, в решающей битве встретились лучшие би-бои или кому-то повезло?

– Phil Wizzard – восходящая звезда в брейкинге, очень авторитетный би-бой и многоуважаемый в наших кругах. У канадца тоже к финалу запас энергии и арсенал движений подзакончился, плюс немного и уверенности не хватило. Амир грамотно распределил все свои силы по всем четырем раундам, своим бешеным настроем, хладнокровием и спокойствием. Он совершил подвиг для казахстанского брейкинга. Выступил очень круто. В финале он был особенный, и это был его день.

Куандык Шынасилов