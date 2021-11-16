Казахстанцы без высшего образования смогут баллотироваться в акимы сел

Казахстанцы со средне-специальным образованием смогут выдвигаться на должность акимов в селах. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Zakon.kz.

Считаю, что такое нововведение усилит конкретность выборов на местном уровне, особенно учитывая, что в селах есть много компетентных опытных деятельных людей, пользующихся доверием народа, но при этом не проходящих через существующий образовательный ценз, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, для кандидатов в акимы, особенно самовыдвиженцев, также актуальным является увеличение периода агитационной кампании. В связи с чем он поручил рассмотреть возможность корректировки ее сроков.

Кроме того, предлагается применять дифференцированный подход при финансировании избирательной кампании. Если в малонаселенных селах северных регионов нынешнего объема средств вполне хватает для покрытия расходов на агитацию, то на юге, где высокая плотность населения, его явно недостаточно. Считаю, что указанные рекомендации направлены на улучшение механизмов выборности сельских акимов. Поэтому их нужно детально изучить. Поручаю Администрации президента подготовить и внести мне конкретные предложения, – добавил глава государства.

Он напомнил, что в 2021 году в стране были избраны более 800 сельских акимов. В результате этих выборов состав обновился наполовину. Активность партии, большое количество самовыдвиженцев и высокая явка избирателей продемонстрировали своевременность и востребованность этой реформы.

Тамила Языкова, Нур-Султан