Воспитывающие детей в одиночку казахстанцы смогут работать удаленно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать особые условия труда для родителей, воспитывающих детей в одиночку, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребенком. И когда женщина берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. Как результат, многие становятся менее конкурентоспособными на рынке труда. Но сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.

Для одиноких родителей необходимо создавать особые условия труда. Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости. В развитых старинах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас, – поручил Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.

Он добавил, что нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работников. Но также важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность.

Тамила Языкова, Нур-Султан