Специальное мобильное приложение будет помогать казахстанцам воспитывать детей

В Казахстане мобильное приложение "Успеть до пяти" будет распространено среди родителей детей дошкольного возраста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге в СЦК 14 октября 2024 года директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова, мобильное приложение повысит осведомленность и практические знания родителей в отношениях этапов развития ухода за детьми.

"Планируется охватить более 300 000 родителей. Мобильное приложение "Успеть до пяти" совершенно бесплатно будет распространяться через мессенджеры, консультационные пункты для родителей и другими доступными способами", – сказала Манара Адамова.

В результате родители получат методическое и психологическое сопровождение по вопросам воспитания, развития и взаимодействия с детьми дошкольного возраста.

Ранее сообщалось, что правила оплаты дошкольного обучения в детсадах планируют поменять с 1 января 2025 года.

