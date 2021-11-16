Назарбаев созвал расширенное заседание политсовета Nur Otan

23 ноября пройдет расширенное заседание Политического совета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz.

Председатель партии Nur Otan Н.А. Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета.

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев заслушал информацию о ходе подготовки к расширенному заседанию Политического совета партии Nur Otan.

Байбек проинформировал Елбасы об итогах рабочих поездок в регионы страны, а также результатах проведения заседаний фракций партии Nur Otan в маслихатах по исполнению предвыборных программ.

В течение года нашей фракцией в Мажилисе проведено 3 заседания с участием членов Правительства. Работа ведется в соответствии с ранее утвержденными планами. Кроме того, осуществляется программа "Жастар – Отанға!" до 2025 года, уже реализовано 20% мероприятий, - доложил первый заместитель председателя партии Nur Otan.

Байбек также рассказал о результатах проведения Международного форума "Jastar–Otanga!" и планах по организации международного партийного форума с участием представителей 15 стран.

В завершение встречи председатель партии Nur Otan поручил Центральному аппарату и региональным филиалам партии продолжить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.