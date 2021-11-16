Назарбаев созвал расширенное заседание политсовета Nur Otan

16 ноября 2021, 17:06
Фото: Акорда

23 ноября пройдет расширенное заседание Политического совета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz.

Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве 23 ноября расширенного заседания Политического совета, - написал в Twitter Бауыржан Байбек.


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