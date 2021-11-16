Дело о хищениях в Управздраве Алматы: суд оставил приговор без изменения

Судебная коллегия оставила без изменения приговор по делу о хищениях при закупке медицинских масок в Алматы в 2020 году, передает Zakon.kz.

2 сентября этого года судья Бостандыкского райсуда Алматы вынес приговор по делу о хищениях при закупке масок для медиков в 2020 году. По делу проходило шесть человек. Среди них - бывший заместитель главы Управления здравоохранения Алматы Асель Бисенбаева. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в хищении группой лиц, по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Остальные фигуранты получили сроки от трех до 7,5 лет.

Все началось с тендера на поставку медицинских трехслойных масок. Суд первой инстанции установил, что директор и учредитель ТОО "V" привезли в Казахстан не медицинские трехслойные, а обычные маски, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин. Для ввоза обычных масок они получили разрешения по недостоверным документам. И считается, что они совершили экономическую контрабанду.

Затем директор ТОО "V", согласно приговору, вступил в сговор с директором ТОО "С" и с должностными лицами УОЗ Алматы и предоставил обычные, а не медицинские маски. Выделенные на покупку трехслойных масок деньги подсудимые похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере.

В суде сообщили, что причиненный ущерб УОЗ Алматы составил свыше 234 млн тенге, ДГД Алматы был причинен ущерб на 19 млн тенге.

Осужденные обжаловали приговор. 9 ноября началась апелляция по этому делу. Заседание проходило онлайн.

Адвокат Джохар Утебеков защищает в суде Айдара Джуматаева. В 2020 году мужчина был прикомандированным временно исполняющим обязанности главой отдела административной и правовой работы УОЗ Алматы. В сентябре его признали виновным в способствовании совершению хищения, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием своего служебного положения, и приговорили к семи годам в колонии средней безопасности.

Однако защита считает, что Джуматаева нужно оправдать, потому что его вина не доказана. Адвокат попросил суд возобновить судебное следствие и провести экспертизу масок. По его словам, следствие должно было провести комплексную экспертизу масок, узнать на каком основании считает, что в Казахстан из Китая привезли не медицинские, а обычные маски. Он напомнил, что в Китае терминология отличается от казахстанской – там медицинскими называют только хирургические маски.

Адвокат сообщил, что впервые в жизни столкнулся с электронным уголовным делом. Многие документы в нем не переведены на язык судопроизводства, нарушена хронология документов. Некоторые из них дублируются по 10-15 раз.

Читать и изучать это дело было мучительно трудно. Принимать данное дело в таком виде суд не должен был. Надеюсь, по этим основаниям приговор подлежит отмене, - сказал Джохар Утебеков.

Мурат Амитов защищает в суде бывшего заместителя главы Управления здравоохранения Асель Бисенбаевой, которую осудили на семь лет.

Суд первой инстанции не принял во внимание наши доказательства о том, что Бисенбаева физически не могла подписать документ о закупке. Ее не было в здании. В этот момент она находилась на совещании в акимате. Местоположение показало, что на момент подписания договора Бисенбаевой не было в здании УОЗ. (…) Она передала ЭЦП работникам УОЗ, но это не статья "хищение". В любом случае она ЭЦП-ключ передавала с добрыми намерениями, чтобы на нее не смотрели, какие-то документы сразу подписывали, - сказал Амитов в суде.

По словам адвоката, бывшая высокопоставленная чиновница – мать двоих детей, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, у нее на иждивении пожилые родители. Все это – основание для отмены приговора суда первой инстанции.

Защитники директора и учредителя ТОО "Vipharm" Руслана Разиева и Ершата Изахунова (приговорены к семи и семи с половиной годам по обвинению в экономической контрабанде) сообщили, что мужчины раскаиваются и готовы возместить ущерб. Они попросили суд вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

Адвокат Баходира Досканова, приговоренного к семи с половиной годам по обвинению в организации хищений, попросил суд оправдать его подзащитного.

Защита директора ТОО "Самгау груп" Вадима Кодинцева, приговоренного к пяти годам по обвинению в хищении, попросила судей изменить приговор. Защита считает, что Кодинцева нужно освободить от уголовного преследования из-за того, что он - человек с ограниченными возможностями.

16 ноября состоялось следующее заседание суда. В этот раз слово дали представителю Департаменту госдоходов и прокурору. В ДГД считают, что приговор не надо отменять.

Прокурор тоже не согласен с доводами адвокатов. Он считает, что приговор суда первой инстанции обоснованный и законный и отменять его не следует. Но вот Кодинцеву, учитывая его состояние здоровье и второстепенную роль в преступлении можно назначить более мягкое наказание – семь лет ограничения свободы.

Судьи ушли в совещательную комнату. Вернувшись, огласили решение.

Приговор суда от 2 сентября оставить без изменения, апелляционные жалобы, дополнения к ним от адвокатов оставить без удовлетворения. Постановление вступает в силу с момента оглашения и может быть пересмотрено в кассационном порядке в течение года со дня вступления в силу, - огласил судья Жумагулов.

Судья коллегии Даулиев разъяснил постановление. По его словам, судьи пришли к мнению, что в апелляционных жалобах содержатся практически те же доводы, которые были использованы в суде первой инстанции.

Поэтому мы с учетом своих выводов относительно исследованных доказательств и оценки судом первой инстанции пришли к выводу, что оценка доказательствам дана правильная, действия осужденных квалифицированы правильно. Те квалифицирующие признаки, которые инкриминируют осужденным, имеют свое подтверждение в исследованных материалах дела, - разъяснил Даулиев.