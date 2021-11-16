Вытащили из петли: в Караганде полицейские спасли от смерти пытавшуюся покончить с собой девушку

Карагандинские полицейские вытащили из петли девушку, которая пыталась покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

14 ноября около 03:30 наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе старшего инспектора Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил сообщение: в химчистку, расположенную на пр. Нуркена Абдирова, пытается проникнуть неизвестный. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия. Сама химчистка располагается в пристройке к многоэтажному дому. Возле нее патрульные не заметили подозрительных лиц. Выяснилось, сообщение в полицию поступило от двух женщин-рабочих, находившихся на ночной смене в химчистке.

Кто-то стучался во входную дверь, плакал. Но мы ее не открыли, связались с полицией и ждали, когда вы приедете, – пояснили свидетели.

Один из полицейских с фонариком стал обходить прилегающую территорию. Под пожарной лестницей он увидел девушку, висевшую на веревке. Как потом выяснилось, это был матерчатый брючной ремень.

Сразу по рации вызвал напарника. Девушка не подавала никаких признаков жизни. Я поднял ее, а Нурболат ножницами перерезал петлю. После этого положили девушку на землю и стали оказывать ей первую медицинскую помощь, – рассказывает инспектор Райханов.

Полицейские не знали, мертва или еще жива девушка, но со своей стороны сделали все возможное. Их усилия оказались не напрасны: девушка задышала, а стражи порядка вызвали скорую помощь.

Медики отметили, что опоздай полицейские хотя бы на несколько секунд, то пациентку невозможно было бы спасти.

В настоящее время состояние девушки стабильное. Полицейские устанавливают причины, толкнувшие ее на суицид.