Съемки фильма про Ахмета Байтурсынова стартовали в Алматы

В Алматы начались съемки фильма "Соңғы үкім". Фильм посвящен 150-летию выдающегося казахского просветителя, общественного деятеля и политического публициста Ахмета Байтурсынова, передает Zakon.kz.

Съемочную группу возглавляют режиссеры Ерлан Нурмухамбетов и Ерген Токмурзин. Нурмухамбетов является обладателем Гран-при Пусанского международного кинофестиваля (Южная Корея) в секции "Новые течения" за фильм "Ореховое дерево". Последняя же картина режиссера "Конокрады. Дороги времени" вышла в этом году в прокат во Франции. Его напарник по съемкам Ерген Токмурзин был режиссером-постановщиком многих документальных лент.

Как рассказали в Государственном центре поддержки нацкино, сюжет будущей картины охватывает все этапы жизни Ахмета Байтурсынова.

В главной роли – заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды. Редакции Zakon.kz удалось поговорить с известным актером на съемочной площадке, которая была организована в здании бывшего СИЗО.

Это фильм об учителе нации, об Ахмете Байтурсынове. О его жизни, его делах в обществе и – самое главное – о его борьбе. Это большой художественный фильм, снятый по специальному заказу государства. Байтурсынов – наша гордость. Думаю, наше молодое поколение должно смотреть такие картины. Ведь все, что делал Ахмет-ага, главное, чем запомнились деятели Алаш Орды – это мужество, которого сегодня не встретишь. Поэтому события того времени надо освещать и показывать современному зрителю, – говорит исполнитель главной роли.

Также в картине заняты Назгуль Карабалина, Александр Багрянцев и Ерлан Карибаев.

Основные локации съемок – город Алматы и Восточно-Казахстанская область. Оператор-постановщик – Марс Умаров. Генеральный продюсер – Дастан Атыгаев. Автор сценария – Галым Доскен.

До 2022 года авторы планируют снять 14 смен. Основная же часть фильма будет снята в следующем году.