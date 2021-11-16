Apple выплатит своим сотрудникам $30 млн за досмотр сумок

Компания Apple выплатит своим сотрудникам по коллективному иску 30 млн долларов за досмотр сумок, передает Zakon.kz.

Агентство Bloomberg сообщает, что на нарушение закона пожаловались работники фирменных магазинов Apple в Калифорнии. В суд с исками обратились более 14 тыс. человек. Компания не оплатила им время, потраченное на проверку сумок.

В Apple контроль объяснили поиском украденных гаджетов. В 2015 году суд отклонил исковые заявления людей. Но благодаря адвокатам в 2020 году одобрено мировое соглашение. В этом году каждый обратившийся с иском сотрудник получит по 1286 долларов США.