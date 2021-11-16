О правилах поведения при гололеде напомнили в ДЧС Алматы

17-18 ноября в городе Алматы ожидаются дождь, снег, туман и гололед, передает Zakon.kz.

В городе Алматы днем 17 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17 ноября, сутки 18 ноября – туман, гололед. ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, – отметили в пресс-службе департамента.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, к наезду на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви: обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.