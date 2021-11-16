В школах Уральска выявили учителей с "красным" статусом

В ЗКО продолжают выявлять случаи нарушения зараженными жителями режима изоляции. Стало известно, что в нескольких школах Уральска учителя приходили на работу с "красным" статусом, передает Zakon.kz.

Аким ЗКО Гали Искалиев сообщил, что только за неделю выявили четыре случая, когда учителя и воспитатели детских садов с "красным" статусом пытались пройти на работу. Нарушения были выявлены в средне-общеобразовательных школах город Уральск: №1, №10 и №23 и детском саду №14.

Эти нарушения выявлены через приложение Ashyq. Несмотря на положительный ПЦР-тест, они решили идти на работу. Это недопустимо, большой риск заразить других, – сказал глава региона.