В школах Уральска выявили учителей с "красным" статусом

16 ноября 2021, 20:19
Фото: zakon.kz

В ЗКО продолжают выявлять случаи нарушения зараженными жителями режима изоляции. Стало известно, что в нескольких школах Уральска учителя приходили на работу с "красным" статусом, передает Zakon.kz.

Аким ЗКО Гали Искалиев сообщил, что только за неделю выявили четыре случая, когда учителя и воспитатели детских садов с "красным" статусом пытались пройти на работу. Нарушения были выявлены в средне-общеобразовательных школах город Уральск: №1, №10 и №23 и детском саду №14.

Эти нарушения выявлены через приложение Ashyq. Несмотря на положительный ПЦР-тест, они решили идти на работу. Это недопустимо, большой риск заразить других, – сказал глава региона.


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