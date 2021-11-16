Почему вакцинированные могут заразиться COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях человек может заразиться коронавирусом, если он уже вакцинировался, передает Zakon.kz.

По словам доктора, если человек получил только первую дозу вакцины и заболел, это значит, что он заразился вирусом накануне.

Вирус пришел, а защита еще не сформировалась – для этого нужно время, – приводит lenta.ru слова врача.

Он отметил, что от самой прививки заразиться нельзя.

Врач рассказал, что некоторые также заболевают после второй дозы вакцины, так как приобретенный после первой прививки от COVID-19 иммунитет мог сформироваться не до конца. Он подчеркнул, что максимальное количество антител наблюдается через три-четыре недели после второй дозы.

Мясников объяснил, что заразиться коронавирусом возможно и спустя несколько месяцев после прививки.

Если вы заболели COVID-19 через пару месяцев после вакцины, значит, вы попали в 10-40% (в разных возрастных группах по-разному) тех, у кого сформированный вакциной иммунитет оказался слабее встретившегося вируса, – пояснил врач.

Тем не менее, по его словам, иммунитета, полученного благодаря прививкам, достаточно для борьбы с вирусом. Именно поэтому у подавляющего числа вакцинированных COVID-19 проходит в легкой форме, отметил врач.

Если вы заболели через полгода и более после вакцинации, значит, вы попали в те 50% людей, у которых уровень антител вымывается в течение шести месяцев после вакцинации, – заключил врач.

Мясников также предупредил невакцинированных людей о рисках заболеть и отметил, что теперь они могут посещать только "те места, куда пускают без QR-кода".