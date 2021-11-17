Врач объяснила, кому нельзя есть яблоки

Врач-диетолог объяснила, что яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о гастрите и язве желудка, рассказала Ольга Кораблева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, яблоки содержат большое количество грубой клетчатки. Фрукт способен вызвать вздутие живота, раздражение слизистых или обострение имеющихся заболеваний.

В качестве альтернативы специалист посоветовала употреблять запеченные яблоки. В процессе приготовления из продукта пропадают лимонные и яблочные кислоты, при этом сохраняется пектин, полезный для работы кишечника.