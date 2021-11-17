В Германии Меркель обвинили в создании теневого ведомства канцлеров

Девять человек будут работать в бюро Ангелы Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, такой штат Меркель вызвал возмущение в политической среде Германии, так как финансирование ее аппарата будет осуществляться из бюджета. А представитель партии "Левые" Гезине Лецш и вовсе обвинила ее в создании какого-то теневого ведомства.

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Меркель позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено... Создается впечатление, что она хочет создать теневое ведомство... Видимо, министр финансов Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить, - заявила она.

Издание Spiegel напомнило, что прежде обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов ФРГ уже подвергалось критике. Так, в 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за ограничение штата таких бюро пятью позициями, оплачиваемыми за счет госбюджета.