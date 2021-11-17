Мошенник из Шымкента прикарманил 3,5 млн тенге, пообещав авто по низкой цене

В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть Келесского РОП обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества. По словам потерпевшего, некий знакомый, занимающийся продажей автомашин, заверил, что поможет купить автомобиль Hyundai Elantra в одном из ломбардов Алматы за 3,5 миллиона тенге. Обрадовавшись возможности приобрести авто по низкой цене, молодой человек передал мошеннику два миллиона тенге наличными, а остальное перевел через мобильное приложение, пишет сайт МВД РК.

Однако после пяти месяцев ожидания доверчивый сельчанин так и не дождался ни своего авто, ни возврата денег.

С целью задержания злоумышленника стражи порядка провели все необходимые розыскные мероприятия. Спустя трое суток в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Шымкенте. Им оказался житель мегаполиса.

Как выяснилось, деньги потерпевшего, полученные обманным путем, мошенник потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту Келесским РОП проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК “Мошенничество”. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.