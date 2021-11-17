За сутки 26 человек умерли от КВИ и пневмонии в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (27 882+ и 4740 КВИ-), из них в стационарах находятся 6611 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 011.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 504 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 130,

• на аппарате ИВЛ – 86.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 ноября 2021 года

15.11.2021 г. зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 375 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 398, летальных случаев – 5101, выздоровевших – 71 557.