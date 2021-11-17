Сборная Аргентины гарантировала себе путевку на ЧМ-2022 по футболу

Аргентинская команда добилась такой возможности после нулевой ничьей с Бразилией в 14 туре отборочного этапа мирового первенства-2022, сообщает Zakon.kz.

Аргентинцы, набрав 29 очков, досрочно обеспечили себе выход в финальный раунд мундиаля. Они вслед за Бразилией стали второй южноамериканской командой, которая поедет в Катар. Сборная Чили уступила представителям Эквадора – 0:2, что гарантировало аргентинцам место не ниже четвертого в таблице южноамериканского отбора. Ранее травмированный лидер аргентинского коллектива Лионель Месси вышел на поле и отыграл все 90 минут.

Это был очень интенсивный матч. Я в порядке, иначе бы я не играл, но было нелегко подстроиться под ритм встречи. С самого начала мы были убеждены, что сможем победить, но у нас не получилось. Важно то, что мы в порядке, мы не проиграли и продолжаем расти, – высказался Месси после матча с Бразилией.

Куандык Шынасилов