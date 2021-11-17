Россиянина 20 лет держали в рабстве на ферме в Карагандинской области

В Карагандинской области освободили из рабства россиянина, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях ранее появилось видео, на которое обратили внимание полицейские.

Мужчина на видео рассказывает, что является уроженцем Ярославской области. Он просит о помощи и говорит, что находится на одной из зимовок Карагандинской области.

Мама, папа, я 20 лет уже в неволе, помогите, если сможете, - заявил он.

В полиции области заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину - гражданина России. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя, - сообщил заместитель начальника ДП Абиль Абильдин.

По данным ведомства, в настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.