Рост цен на еду бьет рекорды в Казахстане – исследование

В Казахстане рост цен на еду бьет рекорды. Аналогичная ситуация происходит во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на это, согласно исследованию, АПК – отрасль, напрямую обеспечивающая продовольственную безопасность, остается одной из самых низкооплачиваемых в стране.

Меньше, чем аграрии, в стране получают только работники сферы искусства и досуга.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум за последние 10 лет, превысив уровень июля 2011 года.

Значительный рост был отмечен во всех ключевых сегментах: • Растительные масла: 184,8 пункта – на 16,3 пункта, или на 9,6%, больше по сравнению с прошлым месяцем, и на 78,4 пункта, или на 73,6%, больше, чем годом ранее; это самый высокий показатель за все время составления индекса. • Зерновые: индекс – 137,1 пункта, что на 4,3 пункта, или на 3,2%, больше сентябрьского показателя, и на 25,1 пункта, или на 22,4%, больше показателя прошлого года. • Молочные продукты: 120,7 пункта – на 16,2 пункта, или на 15,5%, больше, чем год назад. • Сахар: 119,1 пункта – на 34,4 пункта, или сразу на 40,6%, больше, чем в октябре 2020 года. • Мясо: 112,1 пункта – на 20,3 пункта, или на 22,1%, больше, чем годом ранее.

В Казахстане за аналогичный период продовольственные товары подорожали на 11,3% к октябрю 2021 года.

В том числе растительное масло подорожало на 54,2%, сахар – на 25%, крупы – на 16,1%, мясо – на 10,3%, молочные продукты – на 7,4%, – отмечено в исследовании Finprom.kz.

При этом в Казахстане среднемесячные заработные платы в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства – в сфере, в первую очередь отвечающей за продовольственную безопасность страны, одни из самых низких по РК: 167,5 тыс. тг.

Меньше платили только работникам сферы искусства, развлечений и отдыха – 162,5 тыс. тг в третьем квартале 2021 года (комментировать это мы не будем, чтобы окончательно не впасть в беспросветный пессимизм).

Более того, в структуре сельского, лесного и рыбного хозяйства среднемесячные заработные платы в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях еще ниже: 167,1 тыс. тг – на 31,4% меньше, чем в среднем по РК (243,7 тыс. тг). Покупательная способность заработных плат в этом секторе выросла на 7,7% (и на 8,1% – в общем по АПК), в то время как в целом по стране – на 9,8%, – уточнили аналитики.

Что касается сферы рыболовства и аквакультуры, здесь получают в среднем 85,7 тыс. тг в месяц. Покупательная способность зарплат в этом и без того, мягко скажем, низкооплачиваемом секторе упала на 3,2% за год.

Непосредственно в сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях списочная численность работников в третьем квартале текущего года составила 68,7 тыс. человек. В зависимости от региона показатель варьируется от 0,2 тыс. человек в Нур-Султане до 16 тыс. человек в Костанайской области.