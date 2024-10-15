От кузнеца до инженера: у кого самые высокие номинальные зарплаты в Казахстане

Представители каких профессий в Казахстане имеют самые высокие и самые низкие номинальные заработные платы, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики медианная зарплата казахстанцев в 2024 году составила 285 тысяч тенге. В то же время средние номинальные заработные платы отличаются весьма существенно в зависимости от вида деятельности и региона.

Самые низкооплачиваемые профессии

Поясним, по определению Бюро – среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников.

Согласно статданным одна из наиболее низких среднемесячных номинальных заработных плат по стране у поваров – 164 020 тенге. Это среднее значение по всей республике. В разрезе областей, больше всего получают повара в Атырауской области (247 763 тенге), в Астане (223 867 тенге) и в Алматы (219 491 тенге). Самые низкие зарплаты у поваров, работающих в Туркестанской – 114 762 тенге, Жамбылской – 125 312 тенге и Северо–Казахстанской областях – 125 870 тенге.

Примечательно, что пастухи в некоторых регионах зарабатывают больше поваров. Если средняя номинальная зарплата по стране составляет 184 657 тенге, то в Актюбинской области пастухи зарабатывают 250 тысяч тенге, тогда как повара здесь же 152 711 тенге. Отметим, что в статистике приведены данные о зарплатах пастухов только по 9 областям, из 20 рассматриваемых городов и регионов.

В числе профессий, где средняя номинальная зарплата по республике не превышает 200 тысяч тенге – слесарь–сантехник (188 070 тенге) и подсобный рабочий (186 547 тенге). Примечательно, что наиболее высокий уровень средней зарплаты у слесарей в Мангистауской области – 257 767 тенге. Для сравнения в Алматы слесари–сантехники получают 205 282 тенге. Самая высокая зарплата у подсобных рабочих в Улытауской области – 316 130 тенге, что почти в три раза выше, чем у людей этой же профессии в Жетысуской области – 108 484 тенге.

Самая низкооплачиваемая профессия согласно статданным у рыбаков – 159 943 тенге в среднем по республике. При чем в Жетысуской области зарплата рыбака всего 85 000 тенге. К слову, в статистике приведены данные по зарплатам рыбаков только из 8 областей. При этом самый высокий заработок у представителей этой профессии, трудящихся в Алматинской области – 330 100 тенге.

Высокие доходы

В числе профессий, где средняя номинальная зарплата по республике превышает 500 тысяч тенге: руководители организаций, начальники цехов и инженеры. Однако различия по зарплатам в разрезе регионов весьма существенные. Кроме этого, в отдельных областях значительно больше этой суммы получают и другие профессионалы.

К примеру, инженер по охране труда и технике безопасности в Атырауской области зарабатывает более 1,5 млн тенге. Это заметно больше, чем средняя зарплата руководителя организации в этом же регионе – 983 457 тенге.

В то же время зарплата того же инженера по ОТ и ТБ в Северо–Казахстанской области в несколько раз ниже, и не дотягивает и до 300 тысяч – 278 835 тенге.

В отдельных случаях зарплата начальника, может быть существенно ниже, чем доход человека с менее "статусной" позицией. Например, средняя зарплата руководителя организации в Костанайской области составляет 536 562 тенге, при этом средняя номинальная зарплата водителя трамвая или троллейбуса в Алматы – 550 522 тенге.

Или, к примеру, массажист в Восточно–Казахстанской области (650 872 тенге), в среднем зарабатывает больше, чем руководитель организации в Шымкенте – 591 945 тенге.

Примечательно, что весьма высокие средние зарплаты у кузнецов и токарей Мангистауской области – 806 144 и 841 319 тысяч тенге соответственно.

Средняя зарплата у врачей по республике 442 498 тенге. При этом менее 400 тысяч получают представители этой профессии в Абайской области 394 874, и городе Шымкент 366 829. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Атырауской – 581 056 тенге и Восточно–Казахстанской областях – 541 963 тенге.

Номинальная зарплата преподавателей в системе среднего образования и начальной школе в среднем по стране 391 218 тенге. Обратим внимание, что лидером здесь стала Павлодарская область – 446 163 тенге. Для сравнения средний заработок школьных учителей в Алматы оценивается в 433 396 тенге, а в Астане даже ниже средней по стране – 343 384 тенге.