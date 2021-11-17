Педофилам ограничат, а террористам запретят въезд в Казахстан

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения". Поправки предусматривают ограничение на въезд в Казахстан для педофилов и запрет на въезд террористам, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Снежанны Имашевой, этот законопроект разработан группой депутатов в целях совершенствования закона "О миграции населения" и иных действующих законов.

Законопроект предусматривает определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, ограничения въезда, получения гражданства нашей страны осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремистской или террористической деятельности, – сказала депутат.

Также предусматривается урегулирование вопроса использования документов с истекшим сроком действия в чрезвычайной ситуации и другие.

По словам Имашевой, профильный комитет мажилиса готов принять законопроект в работу.

Оксана Скибан, Нур-Султан