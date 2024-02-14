Педофилам и террористам готовятся запретить въезд в Казахстан

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 14 февраля одобрили во втором чтении проект закона по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов уточнил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" разработан депутатами и предусматривает следующие основные положения:

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции;

ограничение въезда в нашу страну и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;

урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия.

"Реализация вышеуказанных нововведений устранит имеющиеся пробелы в законодательстве, обеспечит более эффективный миграционный контроль, и улучшит процедуры документирования населения", – сказал депутат.

Также в документ внесены поправки, направленные на:

совершенствование процедуры присвоения статуса "кандас", а также приема в гражданство и восстановления в гражданстве Казахстана;

принятие в гражданство Казахстана в упрощенном (регистрационном) порядке вдов граждан Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания;

включение в региональную квоту приема кандасов отдельных членов семей этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей;

обеспечение защиты государственных субсидий на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, выплачиваемых участникам добровольного переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и финансовыми организациями;

предоставление возможности трудовым мигрантам получать трудовое разрешение на срок от одного до двенадцати месяцев и другие поправки.

Кроме того, в проект закона внесена норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы.

13 февраля в интервью Zakon.kz Магеррам Магеррамов сообщил, что в случае, если будет доказано, что заключенный намерено вывел из строя видеокамеру, для заключенных предлагается до двух лет добавить к основному сроку, для сотрудников – начинается со штрафа – до 2 тыс. МРП, общественные работы 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Они также не смогут занимать определенные должности длительностью три года.

