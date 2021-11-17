Пил квас и кумыс – в Павлодаре задержали пьяного водителя Land Cruiser

Пьяного водителя Land Cruiser 200 задержали в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Мужчина был остановлен стражами порядка ночью 15 ноября на пересечении улиц Академика Сатпаева и Лермонтова.

В свое оправдание мужчина пояснил, что пил квас и кумыс.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КРКоАП, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда павлодарцу назначено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и административный арест сроком на 15 суток, – сообщил исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции Павлодара Алтынбек Медьяров.