Контактные зоопарки и дельфинарии закроют в Казахстане

Контактные зоопарки и дельфинарии все-таки закроют в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении поправки в законопроект "Об ответственном обращении с животными".
При обсуждении нового закона мажилисмены учли предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков.
Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса, – уточнил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Александр Милютин.
Стоит отметить, что ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова говорила, что дельфинарии закрывать не будут.
Читайте также: Дельфинарии в Казахстане не закроют
Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении. С другой стороны, мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Здесь мы выбрали баланс, чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие условия, - сказала вице-министр 8 октября на брифинге в СЦК.
Но и это не все. Ко второму чтению депутаты предложили поправки, направленные на:
Ранее во время презентации законопроекта стало известно, что в стране запретят проводить собачьи бои.
Читайте также: Собачьи бои будут полностью под запретом - Шалабекова
Также казахстанцам нужно будет чипировать своих домашних питомцев. Это нужно будет сделать до 1 сентября 2023 года.
Читайте также: Названы сроки чипирования домашних животных в Казахстане
Тамила Языкова, Нур-Султан
Хотите быть в курсе важных новостей?