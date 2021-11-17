Контактные зоопарки и дельфинарии закроют в Казахстане

Контактные зоопарки и дельфинарии все-таки закроют в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении поправки в законопроект "Об ответственном обращении с животными".

При обсуждении нового закона мажилисмены учли предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков.

Данная норма будет иметь отлагательный срок с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса, – уточнил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Александр Милютин.

Стоит отметить, что ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова говорила, что дельфинарии закрывать не будут.

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Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении. С другой стороны, мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Здесь мы выбрали баланс, чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие условия, - сказала вице-министр 8 октября на брифинге в СЦК.

Но и это не все. Ко второму чтению депутаты предложили поправки, направленные на:

уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет являться жестоким обращением;

введение запрета на выгул домашних животных, требующих особой ответственности, лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

закрепление ответственности владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании;

осуществление вакцинации и стерилизации бродячих животных за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством Казахстана.

Ранее во время презентации законопроекта стало известно, что в стране запретят проводить собачьи бои.

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Также казахстанцам нужно будет чипировать своих домашних питомцев. Это нужно будет сделать до 1 сентября 2023 года.

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Тамила Языкова, Нур-Султан