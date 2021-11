USAID поблагодарило правительство Казахстана

Агентство США по международному развитию (USAID) сделало заявление, сообщает Zakon.kz.

Их обращение опубликовано в Twitter.

Работники будут участвовать в предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.

We would like to thank the Government of #Kazakhstan for the warm welcome and assistance in quickly bringing #Afghanistan-focused USAID staff to Almaty to facilitate USAID's continuing humanitarian assistance to the Afghan people. pic.twitter.com/DlYHa7fXtG