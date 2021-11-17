USAID поблагодарило правительство Казахстана

Агентство США по международному развитию (USAID) сделало заявление, сообщает Zakon.kz.

Их обращение опубликовано в Twitter.

Мы хотели бы поблагодарить правительство Казахстана за теплый прием и помощь в быстрой транспортировке сотрудников USAID в Алматы, - говорится в сообщении.

Работники будут участвовать в предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.

We would like to thank the Government of #Kazakhstan for the warm welcome and assistance in quickly bringing #Afghanistan-focused USAID staff to Almaty to facilitate USAID's continuing humanitarian assistance to the Afghan people. pic.twitter.com/DlYHa7fXtG — U.S. Embassy to Kazakhstan (@USembassyKAZ) November 16, 2021

Кроме того, по данным пресс-службы МИД, USAID перенес свой офис из Кабула в Казахстан.

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Еще в сентябре Касым-Жомарт Токаев предложил создать гуманитарный хаб ШОС в Алматы для доставки международной помощи Афганистану.

Тогда он отметил, что "народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей".

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Напомним, что 14 апреля президент США Джо Байден заявил о начале полного вывода войск США из Афганистана. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Уже 7 сентября "Талибан"* объявил состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

* - организация, запрещенная в Казахстане