USAID поблагодарило правительство Казахстана

17 ноября 2021, 12:10
Фото: Twitter/USembassyKAZ

Агентство США по международному развитию (USAID) сделало заявление, сообщает Zakon.kz.

Их обращение опубликовано в Twitter.

Мы хотели бы поблагодарить правительство Казахстана за теплый прием и помощь в быстрой транспортировке сотрудников USAID в Алматы, - говорится в сообщении.

Работники будут участвовать в предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.

Кроме того, по данным пресс-службы МИД, USAID перенес свой офис из Кабула в Казахстан.

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Еще в сентябре Касым-Жомарт Токаев предложил создать гуманитарный хаб ШОС в Алматы для доставки международной помощи Афганистану.

Тогда он отметил, что "народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей".

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Напомним, что 14 апреля президент США Джо Байден заявил о начале полного вывода войск США из Афганистана. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Уже 7 сентября "Талибан"* объявил состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

* - организация, запрещенная в Казахстане


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