Вопрос стоит очень остро: Атамкулов о пересмотре норм утильсбора на старые авто

В кулуарах Мажилиса Парламента Казахстана министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов прокомментировал вопрос по поводу необходимости пересмотра норм утилизационного сбора на старые автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нормы утилизационного сбора были приняты в 2015 году. После этого до сегодняшнего дня действительно, возможно, не пересматривались. Сегодня этот вопрос очень остро стоит и в социальных сетях поднимается. Вы задаете мне, как министру индустрии, вопрос, что мы в принципе должны быть бенефициарами – конечными получателями. Но это экологический сбор и находится в ведении другого министерства. Но я хотел бы отметить, что этот вопрос сегодня активно поднимается. Поэтому я не хотел бы с вами сейчас все параметры утильсбора обсуждать, потому что методику расчета, которая была в 2015 году, нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня, кажется, параметры утильсбора еще не менялись, – сказал Атамкулов.

При этом он также высказал свое мнение по вопросу о размерах утильсбора.

Сейчас задали вопрос, почему автомобиль 1992 года имеет такой большой утилизационный сбор. Дело в том, что там идет градация по возрасту. Это не утильсбор, это первичный сбор. Вам необходимо сесть, изучить таблицы первичного сбора и утилизационного. Утильсбор определяется по типам автомобилей и по двигателям. То, что разница в первичном сборе была сделана, чтобы старые машины, экологически не соответствующие по техрегламенту, не ввозились. В России это идет по другой градации, – пояснил глава МИИР РК.

По его словам, в Казахстане утильсбор необходим для защиты местного рынка и развития машиностроения и автомобилестроения.

Сегодня очень большое количество пессимистов. Разные суждения есть. Но хочу сказать, что когда-то нефть и сырье, которое находится в земле, закончатся. Продавая сырье и просто покупая все время импорт, без создания новых рабочих мест, высокотехнологичных мест, мы не сможем. Мы должны создавать взамен переработку и обработку. Все это начинается с первого шага. Посмотрите опыт других стран. К примеру, Малайзии, где понадобилось 30 лет, чтобы создать автомобильную промышленность. Поэтому программа рассчитана на то, чтобы создать новое производство и, когда ресурсы завершатся, мы должны быть сильным государством, самодостаточным, – заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан