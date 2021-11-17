Роналду получил второй шанс поехать на чемпионат мира в Катар

Весной будущего года будут разыграны три путевки на футбольный чемпионат мира-2022, выделенные европейскому континенту, сообщает Zakon.kz.

Победители этих путевок будут определены в стыковых матчах. За три места поборются 12 команд, которые должны удачно пройти два этапа – полуфинал и финал. Таким образом, футбольные звезды и их сборные получили еще одну возможность появиться на мировом чемпионате в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, полуфиналы – 24 и 25 марта , финалы – 28 и 29 марта 2022 года. В полуфиналах сеяная команда встречается с несеяной.

Опубликован список 12 команд, которые будут участвовать в стыковых матчах.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Куандык Шынасилов