Мажилисмены предлагают распределить казахстанские вузы на четыре лиги

Мажилисмены предлагают все казахстанские вузы на конкурсной основе распределить на четыре лиги. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил депутат Канат Нуров, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Ералы Тугжанову, передает Zakon.kz.

По словам депутата, несмотря на академическую свободу, степень конкурентоспособности вузов по-прежнему остается под вопросом.

При этом отток казахстанцев в зарубежные вузы превысил уже 90 тысяч студентов, – подчеркнул он.

В целях прозрачного регулирования и эффективного финансирования вузов, вне зависимости от формы собственности, Канат Нуров предлагает все казахстанские вузы на конкурсной основе распределить на лиги.

Первая лига – "Конкурентоспособные на международном уровне" (от 10 и более вузов), вторая – "Конкурентоспособные на национальном (республиканском) уровне" (от 15 и более вузов) и третья – "Конкурентоспособные на региональном уровне" (от 20 и более вузов). Все остальные вузы, по мнению депутата, должны составлять четвертую лигу, и для них мотивацией для вступления в эти три лиги должно быть получение необходимой степени автономии, целевой финансовой поддержки, освобождение от профилактических проверок Министерства образования науки РК и комплексное развитие в рамках реализации миссий университета.

Как подчеркнул мажилисмен, предлагаемое ранжирование станет драйвером системного повышения качества высшего образования в Казахстане, а также развития системы регулирования и финансирования вузов, ориентированной на результат.

Нуров считает, что политика по развитию конкурентоспособности вузов должна быть направлена на их развитие, а не ограничение. Подталкивать их идти вперед, а не бояться закрытия. Вузам нужно предоставлять экономическую поддержку и академическую свободу при условии соответствия заданным выше критериям. Если не соответствуют, значит, не получают финансирование и иную поддержку. И тогда они все в конкурентной борьбе, а где-то через интеграцию с другими университетами, будут дальше развиваться от классических научно-педагогических вузов, в которых сильна научная компонента формального образования с анализом происхождения фундаментального знания, до научно-исследовательских, добывающих новые знания, и до научно-технических (предпринимательских), реализующих научные знания в технологических инновациях.

В связи с этим у меня вопрос: на своем третьем заседании Национальный совет общественного доверия поддержал предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева по ранжированию казахстанских вузов, который отметил, что разделение вузов на три лиги повысит конкуренцию между ними. Во исполнение этого поручения президента Министерством образования и науки данная инициатива была включена в Государственную программу развития образования и науки на 2020-2025 годы. В ней сказано, что для усиления конкурентоспособности вузов и их позиций как на мировом, так и региональном уровне "будут проработаны критерии для формирования групп вузов" в вышеуказанных трех категориях. Если в этой утвержденной правительством программе указано, что данные критерии будут всего лишь проработаны, значит ли это, что само разделение вузов не состоится, пока действует текущая программа? И если это так, то как оттягивание перехода на вузовские лиги скажется на конкурентоспособности наших вузов? – спросил депутат.