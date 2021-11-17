Прохожий-регулировщик в Актау попал на видео – теперь его накажут

Житель Актау на время стал регулировщиком на перекрестке, где не работали светофоры, сообщает Zakon.kz.

Его действия сняли на видео очевидцы.

Как отмечается в сообщении "Лады", "народный" регулировщик восхитил водителей.

Молодец. Светофор не работает, километровые пробки здесь, а молодой человек стоит, регулирует, выполняет работу полицейских наших, – комментирует автор.

Несмотря на доброе дело, местный житель, регулировавший движение автомобилей на перекрестке при неработающих светофорах и в отсутствии полицейских, не имел права выполнять функции стража порядка. Об этом заявили в Департаменте полиции региона.

Управлять движением автотранспорта имеет право только полицейский.

По данному факту Управлением полиции Актау ведется служебное расследование, – уточнили в ДП.