В Жамбылской области сильный ветер обрушил ограждение домов и повалил деревья, передает Zakon.kz.

Упавшие деревья, заборы и отлетевшие крыши домов повредили газопроводы на улицах.

Во избежание аварийных ситуаций газовики прекращают подачу газа в поврежденные трубопроводы.

До 12.00 в Таразе зафиксировано 25 случаев обрушения деревьев на газопроводы, в Жамбылском районе – 16, в Жуалынском и Байзакском районах – по одному случаю отключения газа в результате падения дерева и заборов на газопровод, – сообщили в пресс-службе АО "ҚазТрансГаз Аймақ".

По информации компании, из-за сильных порывов ветра проведение работ по восстановлению газопроводов пока невозможно. Только после того, как ветер утихнет, газовики будут заниматься восстановлением разрушенных газопроводов и подачей газа.

Читайте также: "Унесенные ветром" - обращение полицейских рассмешило казахстанцев