"Унесенные ветром" - обращение полицейских рассмешило казахстанцев

17 ноября 2021, 11:19
Фото: кадры из видео

В Сарысуском районе резко ухудшились погодные условия. В связи с этим полицейские Жамбылской области обратились к населению, передает Zakon.kz.

Видео с обращением было опубликовано на странице областного департамента полиции в Instagram.

Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать. Их рассмешил видеоролик, в котором двое полицейских и человек в гражданском пытаются что-то сказать, но их не слышно из-за сильного ветра. Все трое еле держатся на ногах.

"Все поняли, спасибо",

"Все понятно и без слов",

"Бедные, езжайте домой",

"Можно же микрофон дать!"

"Да тут без слов все понятно. Бедный парнишка, чуть не улетел, а гаишники уверенно стоят. Мощь!" - написали они.

Также в соцсети ведомства размещена информация об ухудшении погодных условий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДП Жамбылской области (@zhambyl_police)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?