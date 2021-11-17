"Унесенные ветром" - обращение полицейских рассмешило казахстанцев

В Сарысуском районе резко ухудшились погодные условия. В связи с этим полицейские Жамбылской области обратились к населению, передает Zakon.kz.

Видео с обращением было опубликовано на странице областного департамента полиции в Instagram.

Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать. Их рассмешил видеоролик, в котором двое полицейских и человек в гражданском пытаются что-то сказать, но их не слышно из-за сильного ветра. Все трое еле держатся на ногах.

"Все поняли, спасибо", "Все понятно и без слов", "Бедные, езжайте домой", "Можно же микрофон дать!" "Да тут без слов все понятно. Бедный парнишка, чуть не улетел, а гаишники уверенно стоят. Мощь!" - написали они.

Также в соцсети ведомства размещена информация об ухудшении погодных условий.