20 лет рабства россиянина в Казахстане - появились новые подробности

На ферме в Карагандинской области россиянина держали в рабстве 20 лет. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, как Алексей Котов попал в такую ситуацию, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, омбудсмену удалось найти семью Котова в Ярославской области. По словам родственников, Алексей окончил училище, в 1995 году ушел в армию: сначала служил в России, потом – в Казахстане. После демобилизации, как рассказали родственники, он ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.

С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку – хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда. Сергей Бабуркин

Также информацию о рабстве россиянина в Казахстане прокомментировали в Посольстве РФ в РК.

В целях проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией, сложившейся вокруг указанного гражданина, в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений Посольства России в Казахстане, – сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на которое обратили внимание полицейские Карагандинской области. Мужчина на видео представился Котовым Алексеем Александровичем – уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. Он сообщил, что находится в неволе уже 20 лет на одной из зимовок Карагандинской области, и обратился к родителям с просьбой помочь ему "выбраться из Казахстана". По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", подозреваемого задержали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину – гражданина России. Он пояснил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны местного жителя. замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин