Эксперты озвучили свое видение будущего Казахстана и региона ЦА

Участники заседания Astana Club 2021 дали оценку результатам 30-летия Независимости Казахстана и озвучили свое видение развития страны и региона Центральной Азии в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году мы отмечаем историческую веху в истории Казахстана. От делегации Великобритании также хочется выразить слова признательности премьер-министра Бориса Джонсана. Казахстан – это большое достижение, в ходе которого мы увидели, как страна развивалась и превратилась в сильную страну в центре Евразии. В следующем году мы будем отмечать 30-летие наших дипломатических отношений, которые продолжают процветать, несмотря на вызовы, связанные с глобальной пандемией. У нас большие возможности углубить наши взаимоотношения, – сказал председатель британо-казахстанского общества Руперт Гудман.

Он добавил, что 30-летний юбилей приведет к дальнейшему сотрудничеству и процветанию между двумя странами, а с учетом стратегической и географической локации, доминирующего положения в ЦА Казахстан играет ключевую международную роль, оказывая помощь в сохранении стабильности в регионе.

По словам генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, экс-министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова, благодаря сотрудничеству глав государств Центральной Азии всегда находились соответствующие решения и стороны приходили к компромиссам по важнейшим вопросам.

Текущая тенденция на региональную конвергенцию в ЦА является важным фактором для возрождения потенциала экономического роста данного региона через понимание общих черт и общей судьбы братских народов. В ближайшие 10 лет иностранные инвестиции в регионе могут дойти до 170 млрд долларов. Причем 70 млрд могут прийти из несырьевых отраслей, – сообщил Норов.

Он добавил, что региональное сотрудничество очень важно для стран ЦА, а именно, для расширения инвестиционных потоков и интеграции в глобальные цепочки поставок.

Согласно статистике, торговые потоки в регионе в 2018 году составляли до 11 млрд долларов и возросли на 35%. Эксперты прогнозируют, что каждая из центральноазиатских экономик вырастет более чем на 20% при условии реформирования политики для улучшения транспортно-логистического потенциала. В настоящее время текущие условия усиливают угрозу безопасности и выводят на первый план факторы риска, связанные с пандемией и изменением климата, – отметил Владимир Норов.

В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического Совета, директор программы энергетики и безопасности Ариэль Коэн считает, что COVID-10 стал стрессом для любой страны и любого правительства, но Казахстан с этими вызовами справился хорошо.

Да, мы потеряли много жизней, это огромная трагедия, но Казахстан выжил. Ввозится в страну Pfizer, есть своя вакцина, русская и китайская вакцины. Поэтому, думаю, этот кризис преодолеем… Первый Президент мобилизовал ресурсы, которые были нематериальные. Это сила знаний казахстанцев. Мой заместитель нанял несколько молодых людей из Назарбаев Университета в качестве интернов, и я могу сказать, что это лучшие интерны, которые когда-либо у нас работали. Программа Болашак – это образец и пример, который я не могу наблюдать ни в одной из постсоветских республик. Это пример мобилизации молодых людей, обучения за рубежом, чтобы они стали локомотивами реформ, – объяснил Ариэль Коэн.

Сегодня, по его словам, помимо нефти и газа, в Казахстане есть огромные ветровые ресурсы и солнечные ресурсы, поэтому вопрос в том, чтобы это максимально интегрировать через технологии аккумулирования энергии.

Пока это направление полностью не освоено, но мы в итоге можем получить современную энергосистему, которая сможет максимально быстро интегрировать энергию от возобновляемых источников за счет цифровизации, – заключил Коэн.

Директор "Центра исследований постиндустриального общества" Владислав Иноземцев в рамках заседания заявил, что самым впечатляющим элементом стратегии является отсутствие конфронтации у Казахстана, тогда как многие другие постсоветские республики сделали обратное.

Казахстанское видение было направлено исключительно на будущее, потому что это была новая страна, которая попыталась установить свои позиции. Казахстан намеревался отойти от истории и сфокусироваться на будущем, поэтому и была построена новая столица, поэтому происходит переход к новому алфавиту, создание МФЦА на основе английского права и так далее. В любом случае дальновидная стратегия стала ключевым элементом успеха, – сказал Владислав Иноземцев.

Сегодня, по его словам, спустя 30 лет, глобальная экономика и политика выглядят совсем иначе, и самым важным вопросом Казахстана на ближайшие 30 лет должна стать разработка новой региональной стратегии.

Страны ЦА могут быть заинтересованы в наличии региональной интеграции, которая не работала бы под руководством Москвы или же Вашингтона. Я не знаю, какими будут последующие годы. Но потенциал, который мы видим, можно использовать, чтобы разработать новую региональную стратегию, в которой Казахстан был бы лидером, – отметил Иноземцев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан