"Длительный COVID-19" стоит рассматривать как хроническое заболевание – эксперт

Вирусолог считает, что "длительный COVID-19", вероятно, нужно будет рассматривать как хроническое заболевание, передает Zakon.kz.

Такое мнение появилось в связи с тем, что вирус может циркулировать в организме достаточно долго.

Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Мы знаем, что если вирус сохраняется более 12 месяцев, мы можем считать все-таки, что это заболевание можно рассматривать как хроническое, и тем более, изменения, которые мы видим, <...> можно скорее всего предполагать, что, возможно, вирус циркулирует достаточно долго в организме. В отдельных случаях наблюдается переход заболевания от острой фазы в хроническую, и мы понимаем, что вирус не ушел и может латентно находиться в тех или иных клетках и через какое-то время вновь выходить. Такое мы видели и знаем у герпеса, – сказала она на 16-м Национальном конгрессе терапевтов.

Малинникова также добавила, что сегодня постковидный синдром, в целом, наблюдается у около 70% пациентов, перенесших заболевание.

Тот факт, что все-таки вирус способен размножаться в различных клетках, тканях, надо предполагать, что, скорее всего, это может быть и хроническое течение, – заключила она.