Почти 500 тонн бензина пытались вывезти из Казахстана в Россию

17 ноября 2021, 15:47
Фото: пресс-служба ведомства

В Павлодарской области более 480 тонн бензина АИ-92 собирались вывезти под видом растворителя, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, бензин планировали отправить в Россию.

Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом "растворителя". Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге, – уточнили в ведомстве.

По данному факту ведется досудебное расследование.


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