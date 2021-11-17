Почти 500 тонн бензина пытались вывезти из Казахстана в Россию

В Павлодарской области более 480 тонн бензина АИ-92 собирались вывезти под видом растворителя, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, бензин планировали отправить в Россию.

Следствием установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом "растворителя". Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге, – уточнили в ведомстве.

По данному факту ведется досудебное расследование.