Задержание наркосбытчика в Нур-Султане попало на видео 

В Нур-Султане полицейскими пресечен факт сбыта крупной партии наркотиков, передает Zakon.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия по поимке наркоcбытчика провели полицейские. По месту жительства был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина. В ходе обыска дома служебно-розыскными собаками в разных местах обнаружены полиэтиленовые пакеты с наркотическими средствами гашиш и марихуана весом около 500 грамм, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Установлено, что он сбывал наркотические средства на территории города. Согласно заключению экспертизы, вес изъятого наркотического средства гашиш составил 318,7 грамм и марихуана весом 122,58 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 2 УК РК.

Задержанный водворен в ИВС, проводится расследование.

Устанавливается канал поставки наркотических средств.