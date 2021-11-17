Елбасы о гуманитарной помощи Афганистану: Мы к этому готовы

Казахстан через механизмы ООН готов увеличить объемы поставок продовольствия в Афганистан, заявил на заседании Astana Club 2021 Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Важно консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане. Казахстан имеет большой потенциал, чтобы выступить важным центром в рамках данного процесса. Мы и до этого вместе с господином Карзаем (президент Исламской Республики Афганистан в 2004-2014 гг. – Прим. ред.), когда он был президентом, вместе начинали работать. Тысячи афганских студентов обучались в казахстанских учебных заведениях, получали профессии и возвращались. Постоянно оказывали гуманитарную помощь, и сейчас мы к этому готовы, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Он напомнил, что в августе в Алматы был передислоцирован персонал миссии ООН по содействию Афганистану.

По его словам, ООН также поддержала казахстанскую инициативу создания международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану.

Читайте также:

Токаев предложил создать гуманитарный хаб в Алматы для помощи Афганистану

В середине октября Афганистан посетила наша делегация, которая доставила 5 тыс. тонн казахстанской муки для афганского народа. Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию возможностей Казахстана по оказанию гуманитарной помощи. В этом контексте возрастает актуальность моей идеи по создании в Алматы международного центра ООН по реабилитации Афганистана. Казахстан готов через механизмы ООН увеличить объемы поставок продовольствия афганскому народу. Здесь должно активно действовать созданное в Казахстане агентство международного развития KazAID, – отметил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан